Singh esperado amanhã

A África do Sul de Luther Singh foi ontem eliminada pelo Egito (0-3) nas meias-finais da CAN de sub-23, perdendo deste modo a hipótese de discutir a final com a Costa do Marfim, assim como o bilhete que valia o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Ora, apesar de ainda ter na agenda um jogo para decidir o 3º e 4º da competição (frente ao Gana), as ordens que o jogador tem dos responsáveis do Moreirense é que regresse no imediato a Portugal, de forma a chegar já amanhã, ainda a tempo de entrar nas opções para o encontro com o Mafra, para a Taça, agendado para domingo.

Já Abdu Conté e Filipe Soares não foram utilizados por Rui Jorge no duelo de ontem dos sub-21 portugueses com a Noruega (3-2). A dupla deve chegar hoje a Moreira de Cónegos, mas só se treinará sem limitações amanhã.