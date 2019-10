Singh pode ser baixa

O Moreirense corre o risco de não poder contar com Luther Singh para três dos seus próximos jogos. Depois de ter participado na fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas na categoria de sub-23, o extremo sul-africano está na lista alargada de opções do selecionador David Notoane para a competição que decorrerá entre os dias 8 e 22 de novembro, no Egito. A prova tem o aliciante de definir os três representantes do continente africano que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se vier a ser chamado, Luther Singh não estará disponível para as partidas com V. Guimarães (2 de novembro) e Famalicão (9 de novembro), correndo ainda o risco de falhar o embate com o Rio Ave (dia 30).

Entretanto, Steven Vitória foi convocado para o jogo da seleção do Canadá com os EUA, no próximo dia 15.