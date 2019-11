Singh vai à CAN de sub-23

Luther Singh foi convocado para representar a África do Sul na CAN de sub-23, que vai decorrer no Egito entre os próximos dias 8 e 22. No entanto, o Moreirense apenas autorizou a presença do extremo na prova depois de realizado o encontro com o Famalicão, no próximo fim de semana.

Assim sendo, Luther Singh vai falhar o primeiro jogo da prova, com a Zâmbia, devendo chegar a tempo do duelo com a Costa do Marfim, agendado para dia 12. A final está marcada para o próximo dia 22, o que significa que o extremo, em caso de sucesso, poderá ajudar o seu país até ao encerramento da competição. É que depois da próxima jornada a Liga NOS pára novamente, regressando apenas no início de dezembro, altura em que o sul-africano já estará de volta a Portugal.