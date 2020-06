Só de penálti no melhor ciclo defensivo

A defesa do Moreirense está a atravessar o melhor momento da temporada, uma vez que nas últimas cinco jornadas a formação orientada por Ricardo Soares apenas sofreu três golos, sendo que todos eles foram apontados de grande penalidade. Foi assim frente a V. Guimarães e Rio Ave, nas derradeiras jornadas, e na Luz, no início deste ciclo, antes da interrupção do campeonato, se bem que internacional português Pizzi só conseguiu faturar na recarga ao castigo máximo.

Período peculiar que contou ainda com um penálti no Bessa, mas que o Boavista não conseguiu converter mesmo na reta final do encontro.

“Nos últimos oito jogos só sofremos golos de bola parada, o que é sintomático da forma como os jogadores trabalham diariamente”, avaliou o treinador Ricardo Soares, satisfeito com a consistência do seu coletivo.