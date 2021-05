Sori Mané após a longa paragem: «Ter voltado com uma vitória não poderia ter sido melhor»

Depois de uma longa ausência dos relvados, Sori Mané voltou à ação no encontro com o Portimonense e não podia estar mais satisfeito.





Operado aos ligamentos do joelho esquerdo em agosto do ano passado, o médio foi lançado por Vasco Seabra nos últimos minutos da partida da 32.ª jornada da I Liga, frente ao Portimonense, que terminou com o triunfo do Moreirense, porSori Mané teve direito a envergar a braçadeira de capitão, um gesto dos seus colegas de equipa para celebrar o facto de poder voltar a competir. A última em campo datava do dia 26 de julho do ano passado, frente ao Tondela, na 34.ª jornada do campeonato."Concluí um longo percurso de recuperação, de sofrimento e superação pessoal", escreveu o jogador do Moreirense na rede social Instagram, onde deixou agradecimentos "ao Moreirense, equipa técnica, equipa médica que me acompanhou desde o primeiro dia de recuperação, aos meus colegas e amigos que sempre me apoiaram, a todos que permitiram que chegasse a este momento, o regresso! E ter voltado com uma vitória não poderia ter sido melhor".