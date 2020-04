Sori Mané deixou mensagem aos adeptos do Moreirense em dia de aniversário

Sori Mané festejou o 24.º aniversário num contexto diferente. Em plena emergência nacional, o internacional pela Guiné Bissau que representa as cores do Moreirense teve a companhia dos colegas de equipa Abdu Conté, Ibrahima Camará e Luther Singh, uma vez que habitam na mesma unidade hoteleira.





Longe da família, o médio que os cónegos contrataram ao Cova da Piedade no último verão vive um dia de aniversário "diferente do habitual." "Vou aproveitar o meu dia da melhor forma com a certeza que continuamos sempre juntos", disse.Para Sori Mané, "o melhor presente que posso pedir neste dia é que estejam todos em segurança. Em breve, quando isto tudo passar, vamos estar todos juntos a festejar", assegurou, num vídeo realizado para as redes sociais do clube.