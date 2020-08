Sori Mané foi operado e só deve voltar em 2021

O médio Sori Mané foi operado ao joelho esquerdo na segunda-feira, após ter-se lesionado num treino, e só deve voltar a competir pelo Moreirense em 2021, adiantou esta terça-feira à Lusa fonte oficial do clube minhoto.

A operação correu bem, disse a fonte do emblema cónego, após o jogador, de 24 anos, ter contraído uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo num dos treinos de preparação para a época 2020/21, segundo informação adiantada pelo portal informativo Guimarães Digital e confirmada pela Lusa.

O regresso do médio guineense, que, na temporada 2019/20, cumpriu 16 jogos oficiais pela equipa minhota, está agendado para janeiro de 2021.

Internacional pela seleção da Guiné-Bissau em 13 ocasiões, Sori Mané ingressou no Moreirense em julho de 2019, após ter representado, em Portugal, o Olhanense, entre 2015 e 2017, e o Cova da Piedade, entre 2017 e 2019.

O plantel treinado por Ricardo Soares começou o estágio de pré-época na segunda-feira e termina-o na sexta-feira, em Ofir, localidade do concelho de Esposende.