Steven depende de teste

O regresso de Steven Vitória ao onze do Moreirense está pendente da resposta que o central dará durante o treino de hoje. O defesa foi afastado da titularidade no embate frente ao P. Ferreira devido a uma mialgia nos adutores e tem estado a realizar trabalho específico no sentido de recuperar a tempo de defrontar os dragões.





Por outro lado, Luther Singh teve alta ontem depois de ter sido operado ao quinto metatarso do pé esquerdo. Segue-se um processo de recuperação que se vai prolongar pelos próximos dois meses.