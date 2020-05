Steven Vitória e o regresso da Liga: «Um mês vai ter de ser suficiente»

Com o anunciado regresso do campeonato, o plantel do Moreirense vai voltar ao trabalho já nesta segunda-feira e, naturalmente, não poderia estar mais satisfeito por tal facto. Steven Vitória foi a voz desse contentamento, através de videoconferência, e aproveitou para fazer uma análise ao rendimento da equipa (e seu) ao longo da temporada.





É muito importante. Recebemos as últimas notícias com muito agrado. É um passo em frente para ultrapassarmos este problema. É muito diferente treinos no relvado ou em casa, mesmo com as condições que o clube ofereceu. É com felicidade que vamos dar este passo, serão os passos certos, mantendo todos os cuidados com a saúde.Sabemos que para o Moreirense ter 30 pontos nesta fase é muito bom. Nesta época há muita qualidade, não há muita diferença entre as equipas. Acho que conseguimos manter um bom caminho, sempre a olhar para cima, não para baixo. Queremos sempre mais e melhor. A equipa estava numa série excelente antes da paragem, vamos continuar a a trabalhar para dar ainda mais frutos.Não vai ser muito fácil, mas estamos todos no mesmo barco, jogadores, treinadores, jornalistas. Um mês vai ter de ser suficiente, não sei se vamos voltar ao nível em que estávamos, mas vamos andar lá perto para terminar bem o campeonato e alcançar os nossos objectivos. Queremos dar continuidade a esta história. Depois esta interrupção, temos todos de nos adaptar, com mais ou menos força vamos todos conseguir.Muitas coisas pesaram nesta minha decisão. Uma delas, a mais importante, foi o factor familiar. Nesta idade dos miúdos queria que eles estivessem em Portugal. Confesso que estava cá de férias quando acabei o contrato na Polónia. Costumo ir para o Canadá nas férias, mas optei por Portugal para estar mais perto de tudo. Recebi várias chamadas, uma delas foi do Moreirense, e senti desde o início algo de diferente. Algo de diferente pelo lado familiar, o que pesou bastante na decisão, foi uma opção fácil, porque tanto eu como a minha família achamos que era este o caminho que queríamos seguir.Por vários motivos tem sido uma época muito positiva, tirando este problema que estamos todos a enfrentar. Está a ser uma época tranquila, já com 30 pontos quanto faltam 30 por disputar. Pessoalmente, tem corrido bem, pude ajudar com vários golos, mas isso fica em segundo plano. Primeiro está sempre o Moreirense.A competitividade no plantel é grande. O Moreirense está bem, sendo assim estou bastante bem. No início da época jogava sempre, correu bastante bem, agora isso mudou um bocado. Temos de respeitar. Prometo que vou fazer o que faço sempre, ajudar o clube que represento. O Moreirense está bem, a cumprir os objectivos, isso deixa-me feliz. Quero dar o meu melhor para ajudar o clube, acredito que vou continuar a fazê-lo com os meus colegas.Acho que as pessoas do meu país passaram a seguir mais o clube. O Canadá é um país gigante, mas voltar a ser chamado à seleção ajudou a dar outra projeção. Há muitos portugueses no Canadá que seguem o futebol português e o Moreirense. Espero que possa ajudar a que o clube tenha mais apoio do outro lado do mar.Não há segredos. É um clube humilde, dentro dos possíveis é muito funcional, mais cedo ou mais tarde esses frutos vão aparecer. Nos últimos anos o Moreirense tem estado muito bem, esta época também está dentro dos objectivos. Quando fui procurar informações sobre o clube, toda a gente me deu boas indicações, disseram-me que era um clube familiar. Estou muito feliz por estar cá, não me surpreende o sucesso que tem tido. Tem todas as condições para continuar nesse caminho.Acredito que sim. Será muito importante não termos de nos deslocar sempre para fora para viver o dia a dia. Vai ser muito mais fácil para toda a gente. É um projecto grande. Todos os jogadores têm o desejo de começar a treinar no centro de estágio, paramos sempre lá para ver as obras, percebemos que está a ganhar mais cor. É um grande passo.Tem sido um aspecto bastante importante, como normalmente é. Toda a equipa defende bem, começando pelo avançado. Todos temos feito a nossa parte. O nosso foco está nos pormenores. Mantendo a baliza a zero estamos muito mais perto de conquistar pontos. Temos trabalhado muito, ao detalhe, para estamos todos a ajudar a equipa.O balanço desses quatro anos é bastante bom. Aprendi muito ao sair da zona de conforto, ganhei outras ideias. Conseguimos dar mais valor ao futebol nacional, porque ao estar lá fora percebemos que os jogadores e treinadores portugueses são muito bons. Estive três anos na Polónia, num campeonato muito mais físico, antes passei pelos Estados Unidos, foi um caso à parte, onde o futebol não é levado tão a sério. Em Portugal há muita qualidade, isso pesou na decisão de voltar quando surgiu a oportunidade. Mas, sair fez bem para aprender e sair da zona de conforto.É bom ainda ter sonhos. Tenho 33 anos, sinto-me bem, faltam uns bons aninhos para parar. Tive a sorte de conquistar títulos em Portugal. Quero continuar a vencer, sentir essa alegria. Quero ser feliz a fazer o que mais gosto. O meu sonho é ser feliz e ajudar os outros a ser felizes.