Steven Vitória é reforço do Moreirense

O Moreirense oficializou há minutos a contratação do defesa-central Steven Vitória. Depois de ter terminado o contrato com o Lechia Gdansk, da Polónia, o defesa de 32 anos chega como jogador livre a Moreira de Cónegos, fator que facilitou as negociações.





A aquisição de Steven Vitória prende-se com a necessidade de garantir um quarto defesa-central para o plantel. Com este negócio, cai por terra a possibilidade dos minhotos voltarem a contar com Ivanildo Fernandes. O regresso do defesa-central a Moreira de Cónegos esteve alinhavado, mas tudo indica que o Sporting o vá colocar num clube estrangeiro.