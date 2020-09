Steven Vitória: «Foi um teste bastante difícil contra uma excelente equipa»

O defesa-central Steven Vitória foi o porta-voz do Moreirense no final do empate com o V. Guimarães, no encontro de pré-época realizado no Estádio D. Afonso Henriques.





O internacional canadiano assumiu que "é importante ter estabilidade na equipa, mas também é importante a forma como os novos estão a entrar no grupo. O grupo está a trabalhar bem e quem trabalha assim vai estar mais próximo de vencer. Vamos estar à altura, contem connosco", assegurou, acrescentando ainda que "ainda bem que a fasquia está alta, é bom sinal para o clube. Queremos sempre mais, mas isso só se consegue com o trabalho do dia a após dia".Sobre o jogo, analisou que "foi um teste bastante difícil contra uma excelente equipa. O Moreirense esteve bastante bem, houve oportunidades de golo para os dois lados. Fizemos um bom jogo, mas temos a noção que temos muito para crescer. Queremos sempre mais e melhor. Temos a noção que fizemos um excelente trabalho neste jogo, mas quem anda nesta vida quer sempre mais e melhor".A finalizar, Steven Vitória deixou uma palavra a Sori Mané, Derik Lacerda e Kewin, que se lesionaram com gravidade na pré-época: "Não estão sozinhos, vão voltar mais fortes. O grupo dá-lhes força e energia".