Surto de Covid-19 obriga Moreirense a suspender treinos: novos casos detetados

O Moreirense suspendeu os treinos depois de terem sido detetados novos casos de Covid-19 no seio do plantel, mas também na estrutura que acompanha a equipa. A decisão foi tomada pelo médico do clube, esta terça-feira, em acordo com a Administração da SAD.





A bateria de testes realizada ontem, segunda-feira, revelou novos casos positivos. Face ao alastrar da situação, o plantel já não cumpriu o treino agendado para esta terça-feira. O regresso aos trabalhos apenas deverá acontecer depois do surto estar controlado.O Moreirense, que ainda hoje vai pronunciar-se sobre o tema, vai reportar esta situação à Liga Portugal e à Direção-Geral da Saúde, que deverão tomar decisões sobre os próximos passos a dar. Nesta altura, tudo indica que não deverão estar reunidas as condições necessárias para a realização do jogo com o Paços de Ferreira, marcado para sábado, às 15h30.Além dos casos identificados nos últimos testes realizados, há pelos menos seis jogadores infectados com o coronavírus SARS-CoV-2. Trata-se dos guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, do defesa Matheus Silva e dos avançados Galego e Derik Lacerda.O treinador Ricardo Soares e o adjunto Raul Faria também estão infetados, enquanto o treinador-adjunto Maurício Vaz, apesar de ter testado negativo, foi colocado em isolamento.