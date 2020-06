Texeira estuda alternativas

O ponta-de-lança David Texeira está a estudar alternativas para o seu futuro, uma vez que não vai continuar em Moreira de Cónegos na próxima temporada.

O avançado uruguaio termina contrato com o Moreirense no final da época e não será convidado a renovar, conforme o nosso jornal já tinha adiantado em devido tempo. Nesse sentido, os seus representantes iniciaram contactos com o objetivo de encontrar um clube onde o jogador, de 29 anos, possa dar continuidade à carreira.