Texeira: «Luta pela Europa»

Com 35 pontos somados e nos lugares cimeiros da tabela, está na altura do Moreirense começar a pensar em redefinir objetivos. O clube tem a inscrição nas provas da UEFA regularizada e os próprios jogadores já admitem que é por isso que vão lutar até ao final da época. Palavra de Texeira, o autor dos últimos dois golos dos cónegos, com Belenenses e FC Porto, que valeram quatro pontos."Liga Europa? Na verdade o nosso objetivo principal foi sempre ficar na 1ª Liga, mas agora que estamos nesta luta não vamos desistir e lutaremos pelos lugares que dão as competições europeias", assumiu o dianteiro uruguaio, que não saiu totalmente satisfeito com o ponto conquistado frente aos dragões: "Foi um golo muito importante para mim, mas infelizmente não foi suficiente para ajudar a equipa a ganhar. Foi um jogo muito difícil, contra o último campeão, uma grande equipa. Fizemos bem o nosso trabalho, mas lamentavelmente não conseguimos os três pontos."Depois de ter apontado o golo que valeu o inédito triunfo diante do Belenenses, Texeira voltou a marcar diante do FC Porto, na sua estreia como titular no campeonato. Mas o bom momento já tinha começado diante do Nacional, com a assistência para o segundo golo de Chiquinho. "Tenho trabalhado para ter as minhas oportunidades. Tento sempre estar preparado para quando o treinador precisa de mim e corresponder ao que ele deseja", frisou o ponta-de-lança.