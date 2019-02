Texeira na 'pole'

Texeira é o nome do momento em Moreira de Cónegos. O dianteiro uruguaio, de 27 anos, foi preponderante nos últimos dois encontros, ao marcar o golo que valeu a vitória diante do Belenenses (1-0) e ao adiantar a turma de Ivo Vieira no marcador na receção ao FC Porto, num jogo em que os minhotos apenas concederam o empate no último suspiro (1-1).

Titular no campeonato pela primeira vez precisamente no duelo com os campeões nacionais, isto desde que regressou a Portugal, Texeira aproveitou da melhor forma a ausência de Nenê, por lesão, e justificou o voto de confiança concedido por Ivo Vieira, festejando o seu segundo tento em dois encontros.

Uma fase positiva que lhe vale a ‘pole position’ na luta pelo lugar mais adiantado do terreno, mesmo com o regresso do concorrente brasileiro aos treinos sem limitações. Um cenário que irá manter-se na receção ao Tondela, amanhã, altura em que Texeira irá procurar aproximar-se da melhor série que conseguiu em território luso, ao serviço do V. Guimarães, em 2016/17, quando esteve quatro jogos consecutivos a fazer o gosto ao pé.

Na sombra até aqui, quer pela opção inicial de Ivo Vieira em não jogar com um homem fixo na área, quer pela afirmação posterior de Nenê na dianteira, Texeira conseguiu finalmente impor-se e reclamar para si o lugar cimeiro da hierarquia de avançados, confirmando o valor que levou o Moreirense a apostar na sua contratação no início da temporada.