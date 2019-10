Treinador do Moreirense garante "motivação" para visita a Vila do Conde

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, garantiu esta terça-feira "motivação" para fazer um resultado "favorável" na visita de quarta-feira ao Rio Ave, em jogo a contar para a nona jornada da Liga NOS."Preparámo-nos bem para o jogo, vamos entrar com o intuito de ganhar, sabendo que vamos defrontar um adversário com bastante valor, quer em termos individuais, quer em termos de equipa. É um adversário muito bem orientado, que gosta de jogar, assim como nós. Vai ser um jogo bastante interessante, equilibrado, [espero] que no fim penda a nosso favor", disse Vítor Campelos.Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico foi confrontado com o ciclo de resultados recente do Moreirense, que não ganha há quatro jornadas (três derrotas consecutivas e um empate) e regista, no total, duas vitórias, dois empates e quatro derrotas."Quando se trabalha na elite do futebol a pressão é diária. O campeonato é uma maratona. Temos oito pontos, se calhar com uma pontinha de sorte estávamos vários lugares acima na tabela classificativa. Sinto e vejo que os jogadores estão muito confiantes, sabem o que têm feito nos jogos, acreditam nas suas capacidades. Isto é feito de momentos e ciclos", referiu o treinador dos minhotos.Campelos admitiu que poderá fazer mexidas no onze em relação ao empate 1-1 de sábado na receção ao Boavista, mas frisou a "certeza de que quem jogar dá garantias para fazer um bom jogo".Também questionado sobre o sorteio para a Taça de Portugal que ditou uma receção ao Mafra, equipa da II Liga portuguesa em futebol, o técnico disse que "o sorteio foi amigo", porque o encontro será em Moreira de Cónegos, mas adivinhou "um jogo extremamente difícil", frente a um que "tem uma boa equipa" e lembrou que "nos jogos da Taça de Portugal as equipas de escalões inferiores ficam muito motivadas".Moreirense, 12.º classificado com oito pontos, e Rio Ave, nono com 11, defrontam-se quarta-feira às 17:00 em Vila do Conde.