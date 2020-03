Treinos em minigrupo

Num contexto em que os jogadores continuam a desempenhar o trabalho do dia-a-dia no recato das suas habitações, há um grupo de atletas que tem tido a oportunidade de trabalhar em conjunto. Abdu Conté, Ibrahima Camará, Sori Mané e Luther Singh partilham habitação numa unidade hoteleira de Vizela, pelo que têm cumprido os treinos num minigrupo que conta ainda com Iddriss, médio cedido pelos cónegos ao Felgueiras.





O Moreirense montou um ginásio no local de forma a que possam ter outras condições de trabalho. Apesar do contexto limitado pelo estado de emergência, os jogadores continuam a ter todo o apoio da unidade hoteleira.