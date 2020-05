Últimos testes negativos no Moreirense

Depois de confirmar a existência de um caso positivo de covid-19 no seu plantel no domingo, o Moreirense recebeu ontem os últimos resultados em falta e sem mais infetados a assinalar.





Como estava previsto, o plantel regressou aos trabalhos, de forma individualizada e com a normalidade possível. O atleta infetado está em isolamento e assintomático, mas com meios do clube à sua disposição para poder continuar a treinar em casa.