Um ensaio para o jogo no Bessa

Já há alguns dias a treinar em conjunto, o Moreirense vai evoluir hoje para o seu primeiro 11 contra 11 em contexto de treino, um ensaio para Ricardo Soares tirar notas tendo em vista o duelo do próximo sábado, no Estádio do Bessa, perante o Boavista.





Para amanhã está previsto um dia de folga para o plantel dos cónegos, regressando a turma minhota ao trabalho, na próxima segunda-feira no período da manhã, para retomar mais uma semana de treinos, a última antes do jogo que marcará a retoma da competição.