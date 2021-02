Vasco Seabra após derrota no Bessa: «Podemos cair, mas levantamo-nos»

Desapontado com a derrota sofrida diante do Boavista, por 1-0, Vasco Seabra considerou que o resultado foi injusto para a sua equipa, mas assumiu que, mesmo assim, faltou algum discernimento aos seus pupilos, especialmente no plano ofensivo. Ainda assim, Vasco Seabra faz questão de frisar que não pode apontar nada à atitude dos seus jogadores.





"Ofensivamente, estávamos com pouco discernimento. A equipa não estava a conseguir ser tão afoita e vertical. Quando conseguimos sair da pressão, não estávamos a definir o último passe. Há que apontar zero à atitude dos jogadores, que tiveram um compromisso grande. O resultado é injusto para nós. O jogo foi definido num lance difícil de ajuizar e num livre muito bem marcado. Carregámos na parte final, nem sempre com a melhor qualidade", começou por analisar.Relativamente a um eventual regresso ao Bessa, o técnico foi claro. "Por uma razão ética e profissional, não me parece bem analisar o que quer que seja em comparação com o que fizemos anteriormente. Vi uma equipa que conheço bem, com intenções claras e que procurou ferir através da sua verticalidade".E de olho no que aí vem, Vasco Seabra não tem dúvidas. "Nós podemos cair, mas levantamo-nos. Vamos descansar e depois iremos voltar com forças redobradas para dar a nossa resposta normal. Infelizmente, este jogo não nos correu bem. Vínhamos de três vitórias fora de casa, mas faz parte do processo".