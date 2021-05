Vasco Seabra após o triunfo que confirma permanência: «Próximo objetivo são os 43 pontos»

O Moreirense foi a Portimão derrotar o Portimonense por 2-1 e confirmou a permanência matematicamente. Um feito alcançado depois de uma vitória que, para Vasco Seabra, não gera qualquer discussão no que diz respeito à justiça no marcador.





"Garantimos hoje matematicamente a manutenção, naquilo que considero ser uma vitória completa com uma primeira parte muito boa. Defendemos bem o momento da perda da bola, situação onde o Portimonense é muito forte. Penso que tivemos o domínio do jogo e podíamos ter chegado ao intervalo com outro resultado. Na segunda parte, queríamos mais, queríamos ter mais transição e penso que o conseguimos em algumas ocasiões", começou por dizer o treinador dos cónegos, na conferência de imprensa depois do encontro."A equipa esteve muito bem e não permitiu grandes oportunidades ao Portimonense, acabando por ser uma vitória merecida, de um grupo excecional", afirmou, mostrando-se orgulhoso pelo percurso da sua equipa esta temporada."A festa é grande no balneário e, portanto, é um motivo de orgulho por estarmos a fazer esta caminhada. Estamos numa boa posição, mas só vou olhar para a classificação quando terminar esta jornada, mas é certo que vamos no próximo jogo lutar com o máximo entusiasmo para vencermos", salientou, apontando já ao passo seguinte: "O próximo objetivo é alcançar os 43 pontos."