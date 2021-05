Vasco Seabra e a receção ao Nacional: «Temos de jogar sempre para ganhar»

Vasco Seabra sabe que o Moreirense defronta amanhã um adversário "que vai lutar pela vida", por isso quer a sua equipa de sobreaviso nesta partida com o Nacional, o último classificado da Liga NOS. O treinador só pensa na vitória.





"Temos que jogar sempre para vencer, essa é a nossa imagem. Não temos vencido em casa, mas mais importante do que ser em casa ou fora é que queremos voltar a vencer. Temos uma vontade muito grande de ganhar. Os jogadores têm essa vontade de transmitir essa entrega ao jogo. Temos de lutar desde o primeiro ao último segundo, só com muita vontade vamos ultrapassar este adversário.""Será mais um jogo disputado, é um adversário que está numa posição difícil e que vai lutar pela vida. Temos também de nos transcender, temos no mínimo de igualar para poder superar o adversário. É um adversário que tem condições para poder sair de onde está, isso transcende. Temos de nos impor como equipa, colocar a nossa qualidade em todo o jogo.""Foram três ou quatro excepções que não se podem voltar a repetir. Já conversamos sobre isso, temos de ser regulares. O jogo começa logo no aquecimento, na nossa predisposição para o que vamos encontrar. O que sentimos é que não há margem para facilitarmos. Temos os exemplos que de quando não entramos de forma capaz temos de andar atrás do prejuízo. Ainda temos quatro jogos muito complicados, mas temos capacidade de lutar para os vencer.""A ansiedade não tem acontecido porque temos conseguido pontuar. O que temos de pensar é que os jogadores lutam sempre para ganhar. Temos vontade de vencer o próximo jogo. O Nacional é uma equipa que se vai querer transcender, que tem sido competitiva nos últimos jogos. Foi muito difícil para o Sporting, em Alvalade, e o Vitória passou muitas dificuldades na Madeira. Temos de nos superar, dar o melhor, para procurar a vitória.""Sinto que este grupo tem essa capacidade. Faltam poucos dias para terminar a época, mas faltam quatro jogos. Este grupo é competitivo. Há jogadores para se valorizar, assim como o clube para se valorizar. Não sabemos sequer quantos pontos serão necessário para se ficar na I Liga. Cada lugar que se fica acima é melhor para o clube e para os jogadores. Faltam quatro jogos e temos de nos focar esses quatro jogos, temos de colocar toda a ambição."