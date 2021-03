Vasco Seabra e a visita a Paços de Ferreira: «Temos de aumentar a nossa consistência»

Vasco Seabra, treinador do Moreirense, fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, agendado para amanhã (15h30), e perspetivou um bom espetáculo.





"Acredito que vai ser um bom jogo, disputado num nível de intensidade muito alto. O Paços é uma equipa com qualidade, que joga para a frente, que em termos defensivos tem o maior número de desarmes. Temos de aumentar a nossa consistência, fazê-la perdurar por mais tempo. Sentimos que vamos ter um adversário extremamente difícil, que tem oito vitórias e dois empates nos últimos 10 jogos em casa. Para podermos manter o nosso registo pontual temos de ser competitivos", disse o técnico dos Cónegos em conferência de imprensa, deixando elogios ao conjunto pacense."Tem um bom treinador, uma boa equipa, que vem junta da época passada. Criaram bases de consistência, que lhes trouxeram regularidade e relações. Essas relações perduram quanto mais pontos acrescentaram. Esse nível de confiança percebe-se na qualidade colectiva. O bom trabalho do Pepa não é de agora, é consistente", analisou.O técnico vai defrontar um clube que já orientou, mas está focado em vencer. "É um jogo difícil, cada um tem a sua história. Este tem a curiosidade de ser diante de um clube onde onde estive muitos anos, onde cresci, onde tenho a minha residência. Este é o lado bom do futebol, quando estamos do outro lado e regressamos a outros locais onde somos bem tratados. Mas, quando o árbitro apita a nossa causa é a conquista dos três pontos", justificou Vasco Seabra."É um facto importante para nós. O Ibrahima também vai à Seleção. O Ferraresi também tinha sido chamado, mas não vai haver jogo. O grupo consegue produzir a valorização dos ativos que tem. O Filipe tem tido um trajeto ascendente. Está num momento muito bom. Estamos felizes, acreditamos que vai poder jogar. E um prémio para o grupo.""Para este jogo é baixa, para os próximos tempos ainda não sabemos. Teve um ligeiro problema vamos ver até que ponto isso aumentará a indisponibilidade por mais semanas."