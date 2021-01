Vasco Seabra e o dérbi com o V. Guimarães: «As decisões são e serão sempre minhas» 

Vasco Seabra vai estrear-se no comando técnico do Moreirense no dérbi com o V. Guimarães (sábado, 17 horas), num jogo em que o treinador antevê muitas dificuldades.





"Falar do V. Guimarães é falar sempre de um adversário difícil. Tem qualidade, nos últimos cinco jogos, venceu três. Perdeu contra FC Porto e Sporting, vem de uma sequência de crescendo. Tem qualidade no plantel e é bem organizada, mas vai defrontar um Moreirense competente, intenso, tem um grupo de trabalho de excelentes profissionais que se dedicam para serem sempre melhores".O técnico chegou para substituir César Peixoto, que abandonou o comando técnico por alegadas interferências do presidente no balneário. Uma situação que Vasco Seabra rejeitou poder existir no seu legado. "Em toda a minha carreira nunca senti interferências de ninguém. As pessoas podem conversar comigo, mas as decisões são e serão sempre minhas. A nossa forma de jogador tem que ver com decisões e, se sou pago para tomar decisões, é pela minha cabeça que as tomo. São feitas por mim. Sempre foi assim em toda a minha carreira e sempre será. Sou jovem, mas já tenho 16 anos de treinador. Nunca foi um problema para mim explicar às pessoas o que queremos das coisas".Sobre o novo desafio, o técnico mostrou-se "orgulhoso" e agradeceu à estrutura direta pela confiança demonstrada. "Sentimos a confiança dos responsáveis, que acreditam no que fazemos. As nossas conversas foram no sentido de nos organizarmos para sermos uma equipa competitiva, mantendo o padrão que o Moreirense tem vindo a demonstrar. Valoriza os jogadores e tem feito campeonatos competitivos. É um desafio muito interessante e valorizador enquanto treinador".Este período de transferências poderá trazer ainda mais reforços… "Os que entraram são jogadores que acrescentam qualidade e experiência ao grupo, reforços que trazem competitividade interna para que todos tenha vontade de jogar. Conheço bem o plantel, já conversei com os responsáveis e sobre as questões que temos e a entrar alguém, será sempre para acrescentar valor."