Vasco Seabra e o jogo com o FC Porto: «Vamos lutar pela vitória até ao último minuto»

Vasco Seabra reconhece que o Moreirense vai ter pela frente um adversário difícil amanhã, mas acredita que a sua equipa pode bater o FC Porto se se apresentar ao seu melhor nível.





"Temos de estar no nosso melhor. Não temos outro caminho que não seja o de colocarmos toda a garra e intensidade no jogo. Tudo vai fazer a diferença, cada segundo do jogo vai marcar uma posição que esperamos que seja para o nosso lado. Por isso, temos de estar no nosso nível máximo para continuarmos a dar consistência à nossa conquista de pontos e para que possamos lutar pela vitória até ao último minuto.""É um adversário que fala por si, vem de sete vitória consecutivas eliminou a Juventus pelo meio e ganhou ao Chelsea. Não há muito a dizer, toda a gente reconhece o poderio e qualidade do FC Porto. É um adversário forte individualmente, mas coletivamente também é uma equipa mito intensa e agressiva. Tudo terá a ver com a nossa abordagem ao jogo, com a nossa concentração, o nosso foco, a nossa união e alma. Terá tudo mais a ver com o que nós somos capazes de fazer para podemos contrariar o poderio do nosso adversário. Vamos lutar pelos pontos, para sair com os três pontos no final.""O facto de ter um adversário que luta pelo título não muda nada. É uma coisa que não nos diz respeito. O FC Porto está em segundo lugar, a x pontos do primeiro, mas isso não os tira o foco. A única coisa que nos preocupa é ver que temos atletas combativos, com uma enorme vontade de vencer. 35 pontos é pouco, é um campeonato que vai ficar na história pelo número de pontos necessários para a manutenção, por isso temos de continuar a amealhar, a levar o campeonato até ao limite, até a última jornada, na luta pelos pontos.""Há muito a conquistar. A honra do clube, a dignidade e vontade de ganhar cada jogo para subir na classificação. Estamos sempre a lutar pelo lugar que está acima do nosso e não queremos abdicar da posição em que nos encontramos para quem surge atrás. É uma luta incessante pela permanência, que coloca toda a gente num turbilhão, porque as equipas estão todas juntas.""É uma possibilidade. Temos sempre diferentes formas de abordar o jogo. Contra o Santa Clara alteramos coisas durante o jogo, a equipa tem essa capacidade. Este será um encontro em que temos de dar tudo, ter uma entrega máxima. É um adversário que mesmo contra linhas de cinco acabou por fazer muitos bons jogos, como se viu diante do Chelsea."