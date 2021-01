Vasco Seabra e o jogo com o Nacional: «Vamos ter de saber sofrer»

O Moreirense defronta no domingo o Nacional, na Madeira (15 horas), em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Vasco Seabra sublinhou que a sua equipa "vai ter de saber sofrer".





Jogo com o Nacional, à procura da primeira vitória no clube: "É um jogo muito difícil, contra uma equipa bem treinada, quem sabe o que faz, tem qualidade no processo. Sabemos que será um jogo que vai exigir da nossa parte o máximo de responsabilidade e de atitude. Uma vitória do nosso lado pode colocar-nos numa posição boa no campeonato. Para isso acontecer temos de lutar muito e ser muito fiéis aos nossos princípios de união. Só com exigência máxima podemos chegar ao final felizes com a vitória. Vamos ter de saber sofrer, mas vamos dar tudo para chegar ao final com a vitória".





"É sempre um período difícil, com três jogos em 10 dias. Temos um grupo disponível para nos ouvir e temos a oportunidade de maximizar os seus princípios. O que procuramos fazer foi direcioná-los para o que pretendemos fazer. Com as nossas conversas procuramos passar as nossas ideias, sempre no sentido de potenciar o que pode valorizar mais o nosso jogo de forma a conseguir as vitórias"."Sempre que treinamos, todos os exercícios que temos são de oposição. Temos sempre a equipa técnica ligada para trabalhar os processos defensivos e ofensivos e as transições. Se passarmos demasiada informação, as coisas acabam por não surtir efeito"."Não. Queremos sempre muito ganhar mas sabemos que a derrota nos tirou a possibilidade de jogar os quartos-de-final. Agora, temos de os agarrar ao campeonato. Não ficamos a chorar sobre coisas que já aconteceram. Temos de nos focar no campeonato, vamos sempre em busca de mais"."É uma das nossas intenções ser uma equipa pressionante, não gostamos de ser uma equipa de esperar. Temos jogadores inteligentes, capazes de interpretar os momentos do jogo. Mais importante do que ser uma equipa pressionante, temos é de saber pressionar.""O Abdoulaye Ba já está disponível para competição e o David Simão com a inscrição regularizada. Os reforços já podem ser chamados."