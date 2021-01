Está confirmada a informação avançada por Record no sábado passado. Vasco Seabra é o novo treinador do Moreirense.





O ex-treinador do Boavista apresentou-se esta manhã em Moreira de Cónegos, depois de finalizado o acordo com a SAD liderada por Vítor Magalhães. Depois do primeiro contacto com o plantel no balneário, Vasco Seabra irá orientar o treino nos relvados da Vila Desportiva do clube.