Vasco Seabra: «É pela vitória que nos batemos»

É com a vitória no horizonte que o Moreirense vai defrontar amanhã o Portimonense, às 17h30, em casa. Vasco Seabra espera uma partida "difícil", mas garante que a formação de Moreira de Cónegos vai procurar o triunfo, "com humildade".





"O Portimonense é uma equipa que tem qualidade individual, a tabela começa a traduzir um pouco mais o valor real da equipa. Este crescendo representa o valor que tem. Já tem alguma estabilidade pelo facto do treinador estar desde a época passada com a equipa. Esta Liga está muito competitiva, muito igual, então precisamos de estar no nosso melhor. Temos de manter as nossas referências, o espírito coletivo, a alma, a dedicação e a entrega. São valores inegociáveis para nós na procura da baliza do adversário e de impedir o adversário de crescer no nosso campo. Se possível, queremos a vitória, porque é por ela que nos batemos. Mas, vamos fazê-lo com humildade, porque sabemos que vamos ter uma tarefa difícil.""Foi uma semana limpa, importante para procurar que os jogadores pudessem respirar e estar abertos a novas informações e aquisições. O que abordamos foi o processo coletivo da equipa, o que pretendemos que sejam as nossas capacidades, maximizá-las. Ao mesmo tempo, valorizamos o que está bem feito, procurando dar o nosso cunho. Procuramos fortalecer as fragilidades, colocando a equipa mais apta e competente para valorizar as nossas vitórias.""Aquilo que tem sido a minha experiência é que não adianta dizer que não vai entrar mais alguém, porque por vezes as coisas mexem de forma abrupta. O plantel é competitivo, consistente, um grupo que tem alma e crer, que tem uma responsabilidade colectiva. Se entrar alguém será sempre para acrescentar. Sentimos que temos homens para o que pretendemos.""Sim. É um lugar comum dizer que trabalhar sobre vitórias é melhor, mas essa é a realidade. Fizemos quatro pontos em dois jogos e queremos chegar aos sete pontos em três jogos. A equipa tem a responsabilidade do jogo, de jogar para vencer. Se conseguirmos os três pontos e chegar aos 20 teremos uma margem de conforto para conseguirmos ser ainda mais competitivos. O conforto é sempre relativo. Ganhar duas vezes dá uma subida grande na classificação, mas se somarmos três jogos sem vencer também descermos. Temos uma equipa com muita vontade de vencer, porque queremos muito chegar aos 20 pontos.""Para ser sincero, pensamos que podíamos lutar pela vitória em todos os jogos. Sentimos que precisávamos de viver o jogo como a equipa vive o dia a dia, com uma grande vontade de vencer. Temos de ser fiéis ao que a equipa faz no treino, por isso devemos olhar olhos nos olhos o adversário com vontade de o ferir, mostrando vontade de vencer.""São as boas dores de cabeça que nós queremos. O Abdoulaye está em crescendo para poder ser cada vez mais competitivo, o Rosic tem feito uma época tremenda, o Steven é um o nosso capitão e dispensa apresentações e temos ainda o Ferraresi está em crescendo. Temos também o Reynaldo a recuperar de lesão. O eixo defensivo tem uma competência muito grande, jogue quem jogar a equipa vai estar serena e competitiva".