Vasco Seabra: «Está tudo muito embrulhado»

Vasco Seabra fez este sábado a antevisão do jogo com o Rio Ave (amanhã, 15 horas), sublinhando a importância de ter a sua equipa concentrada.





"É um jogo difícil para nós, mas também acreditamos que possa sê-lo para o Rio Ave. Sentimos que vamos defrontar um adversário que está uma fase em crescendo, mais estável, com ideias muito claras. É um plantel que foi construído para atacar os lugares de cima da tabela, isso reflete a qualidade que tem. Sentimos também que nós também estamos bem e que vai ser um jogo disputado. Os nossos jogadores sabem que vão criar dificuldades ao adversário, que têm de estar concentrados e com um compromisso muito grande para podermos vencer"."São mais três pontos, num campeonato em que os pontos são difíceis de conquistar porque as equipas são muito equilibradas. Neste momento está tudo muito embrulhado. Vamos dar a vida para poder conquistar os três pontos, depois logo veremos em função dos resultados dos adversários. Mais do que olhar para a tabela queremos conquistar pontos jogo a jogo. Temos de nos manter humildes, consistentes e a mesma capacidade de luta para que no final possamos estar felizes."A verdade é que olhamos sempre mais para nós, para o que podemos fazer. Sentimos que temos um grupo competitivo, que luta por um objetivo muito grande. As nossas vitórias têm sido consistentes, os pontos têm sido merecidos. O nosso desafio é sermos muito competitivos e muito intensos"."A nossa equipa tem sido capaz de jogar de diferentes formas. Essa é uma possibilidade para o jogo. Não vou abrir já o jogo, porque senão deixa de ter piada. Preparamos a equipa para valorizar as nossas potencialidades. Sabemos que vamos ter um adversário forte pela frente, mas nós também somos muito fortes. A melhor forma de defender é impedir que possam atacar.""São meras coincidências. Em casa temos defrontado adversários poderosos, mas podíamos ter mais vitórias. Muito mais do que têm sido as razões de termos vencido mais fora do que em casa, a verdade é que os pontos que temos conquistados são merecidos. Vamos acabar por vencer com regularidade em casa. Estamos serenos em relação a isso"."Quando nos propomos a estar num clube, temos o objectivo de somar pontos, mas também temos de produzir uma forma de jogar que possa valorizar os jogadores que temos. O Filipe conseguiu dar um salto, tem conseguido exibições muito capazes mas apenas o tem alcançado com a ajuda da equipa. Felizmente conseguiu marcar os dois golos. Estamos felizes pelo desenvolvimento de vários jogadores".