Vasco Seabra: «Estou satisfeito com a nossa produção ofensiva»

"Foi uma vitória de inteligência, de muita raça e de muito querer. Nos primeiros 30 minutos penso que demos espetáculo. Conseguimos ter uma entrada fortíssima, com cinco situações claras para golo. A partir daí, tivemos, como esperávamos, uma resposta do Nacional e é por isso que eu falo em espetáculo. Defrontámos uma excelente equipa, com um excelente treinador e excelentes dinâmicas, muito difíceis de contrariar", começou por analisar, Vasco Seabra, em conferência de imprensa"Sabíamos que não ía chegar só apresentarmos as nossas ideias e a nossa qualidade. Iríamos ter de saber sofrer juntos e penso que soubemos fazê-lo. Não conseguimos materializar nos primeiros 30 minutos e acabámos por marcar num momento em que o jogo estava dividido e terminámos a saber sofrer, mas a saber sofrer juntos", acrescentou o técnico."São três pontos muito importantes na nossa caminhada, que vai ser longa e difícil. O campeonato está muito equilibrado, muito nivelado, com muita competitividade. Temos crença naquilo que estamos a fazer e temos também uma crença grande no espírito de equipa que os nossos jogadores apresentam"."Começámos há 10 dias e aquilo que eu sinto e que nós conseguimos hoje ver, num jogo fora, foi a nossa equipa a conseguir ter uma chegada muito alta no último terço e a ter muitas oportunidades de finalizar. Portanto, estou satisfeito com aquilo que produzimos em termos ofensivos. A verdade é que esta vitória também nos traz esse mesmo calor, para que nós acreditemos ainda mais em nós e na possibilidade que temos de disputar cada jogo com muita vontade de o vencer."