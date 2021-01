Vasco Seabra fala em Abel, das dificuldades ante o Sp. Braga e do almoço contra as regras

O treinador do Moreirense, Vasco Seabra, fez a antevisão do jogo com o Sp. Braga, agendado para domingo, às 19h45.



Jogo com o Sp. Braga:

"Antes de mais, dar os parabéns ao Abel e à sua equipa técnica, estamos felizes por eles e por mais uma conquista incrível para todos nós. É um jogo difícil, falar do Sp. Braga é falar de qualidade, como um todo são uma equipa muito forte. Vai ser um desafio, a que acresce uma oportunidade de nos batermos com uma das melhores equipas do país. É disto que este grupo gosta."





"O que vamos procurar é dar dar continuidade ao nosso processo, continuidade da determinação, raça e união. Vamos procurar valorizar a qualidade do nosso jogo, isso é uma premissa inegociável. Temos de nos preocupar em ser competitivos para lutar em cada jogo para vencer. Respeitamos o nosso adversário, mas temos qualidade e ambição de poder disputar o jogo.""Olhamos para o Sp. Braga, ainda por cima com a quantidade de jogos que tem tido, como um adversário que tem feito a sua gestão. Muito mais do que as individualidades, o Sp. Braga é forte no seu todo, no seu processo. Vamos tentar estar preparados para as suas dinâmicas colectivas. Mas, tentaremos ferir o nosso adversário. Queremos que a nossa equipa tente fazer tudo para abalar a qualidade colectiva do seu adversário.""A especulação sobre os nossos jogadores é motivo de orgulho. Encaramos isso com normalidade porque queremos sempre o melhor para os nossos jogadores. É um sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Não queremos que haja mexidas no plantel, porque confiamos nele.""É uma equipa que esta habituada a jogar de três em três dias ou de quatro em quadro dias, e um plantel recheado de qualidade, que é estruturado para ter este volume de competição. Não olhamos muito para a vantagem que vamos ter, passadas 72 horas vamos ter outro jogo. Percebemos as razões do Carlos, porque são jogos atrás de jogos, mas sei que têm soluções para fazer a gestão da equipa manter a sua qualidade. Não podemos estar agarrados a isso, porque podemos perder aquilo a que nos propusemos. Para já, preocupamo-nos com este jogo, em lançar os melhores, depois prepararemos o outro, colocando o 11 que dá mais garantias.""O futebol tem sido um exemplo, e vai continuar a ser, daquilo que tem sido o respeito pelas normas da DGS e do Governo. Foi uma situação que se passou e que foi resolvida internamente com responsabilidade. Estamos serenos em relação a isso. Foi resolvida internamente e com todas as exigências que acarreta."