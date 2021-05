Vasco Seabra: «Filipe Soares terá uma palavra a dizer em qualquer equipa a que chegue»

Filipe Soares é um dos jogadores do Moreirense com mais mercado, sendo o FC Porto um dos possíveis destinos do médio. Apesar da tenra idade do jogador (22 anos), diz quem o conhece que o internacional jovem por Portugal está pronto para dar o salto.





"O Filipe valorizou-se muito e conseguiu disputar bastantes minutos nesta temporada. Acredito que, para além dele, haja outros jogadores [do Moreirense] com essa expectativa [dar o salto]. Quanto ao Filipe, seja num grande em Portugal ou num clube do estrangeiro com nível elevado, penso que ele está preparado e que terá uma palavra a dizer em qualquer equipa a que chegue. O Filipe teve um crescimento sustentado. Esteve um ano na 2ª Liga, veio para o Moreirense e teve dois anos com um nível de minutos muito interessante. É um jogador amadurecido e que cresceu muito, mesmo a nível emocional", referiu Vasco Seabra, técnico que orientou o jovem no Moreirense.O técnico marcou presença na 'Gala Melhor Treinador', do Jornal Gaiense, onde, de resto, esteve sentado ao lado de João Henriques, seu sucessor nos cónegos. Vasco Seabra perspetivou ainda o seu futuro: "Estamos na expectativa para ver o que vai acontecer. Foi importante tudo o que vivemos e tudo pelo que passámos, mas estamos num momento de espera para perceber se vai acontecer algum projeto no imediato ou se vamos ter de esperar por algo no futuro. Saída do Moreirense? Estes seis meses foram importantes para a valorização do clube porque acabámos em 8º lugar com os mesmos pontos que o 7º classificado. Conseguimos valorizar os jogadores, mas sentimos que o mais importante era cada um seguir o seu caminho, de bem. Desejo os maiores sucessos ao clube e de certeza que eles também me desejam a mim."