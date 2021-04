Vasco Seabra: «Fomos premiados no final pela entrega da equipa»

Vasco Seabra revelou, no final do Moreirense-Sporting (1-1), estar "muito orgulhoso" dos seus jogadores pelo empate conseguido diante do atual líder da Liga NOS à 25.ª jornada.





"Foi um jogo muito competitivo, disputado. O Sporting teve mais iniciativa, também proporcionada por nós. Entrámos bem no jogo. Não é fácil criar oportunidades ao Sporting, pois é uma equipa que defende bem. Depois, tivemos o jogo bem controlado a nível da pressão. O Sporting tinha mais bola, mas dificuldades em criar no último terço. Faz golo no primeiro remate à baliza", começou por dizer o técnico dos cónegos."Na segunda parte, quisemos pressionar um pouco mais alto. Mantivemos o nível de pressão e não baixámos no terreno. Fomos premiados no final pela entrega da equipa, que se dedica e nunca desiste", continuou."Temos de ter consciência que, pressionando o Sporting mais na emoção do que na razão, é muito difícil fazer o controlo da profundidade. Queríamos pressionar mais forte. Conseguimos recuperar uma série de bolas, mas, às vezes, não tivemos as melhores decisões a sair para a frente. Fomos premiados pela nossa entrega. Mas estávamos a defrontar um adversário muito difícil. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.""Temos um grupo de trabalho que, pela forma como se dedica todos os dias, era impensável não chegarmos ao balneário e não querermos chegar ao lugar que está acima de nós. Os jogadores que entraram mereciam estar no onze. Os que ficaram de fora também mereciam jogar. Este é um campeonato muito competitivo, com equipas muito equilibradas. Faltam nove finais, muito difíceis. Se pudermos ficar em lugares mais acima, não vamos descurá-los. Acima de tudo, temos de estar focados no nosso trabalho", concluiu.