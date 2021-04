Vasco Seabra: «Hoje trabalhámos como uns campeões»

O Moreirense empatou (1-1) esta segunda-feira na receção ao FC Porto, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS - ronda que termina amanhã com o dérbi algarvio entre Farense e Portimonense.

No final da partida, Vasco Seabra afirmou que o empate entre as duas equipas "ajusta-se", num jogo em que não deixou de sublinhar a exibição e a entrega dos seus jogadores, frente a um FC Porto "que está na luta pelo título".

"Essencialmente, antes de mais, reconhecer que os nossos jogadores são fantásticos. Nós gostamos de jogar, de ter a bola e hoje trabalhamos como uns campeões frente a uma equipa que está na luta pelo título. O FC Porto depois da nossa oportunidade, obrigou-nos a descer a defender mais em baixo. Na segunda parte fechamos caminhos, tivemos mais uma oportunidade para fazer o 2-0. Mas depois do empate o resultado penso que se ajusta. Tivemos situações muito claras para fechar o jogo. O FC Porto acaba por empatar e o empate ajusta-se", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações à Sport TV.

Alterações na equipa

"Tentamos refrescar e colocar jogadores que nos colocasse essa frescura e provocar calafrios no FC Porto. Eles fizeram um golo de penálti. Fizemos mais um ponto na nossa caminhada frente a um adversário difícil. É mais um na nossa caminhada."

Dificuldades dos 'grandes' em jogar contra o Moreirense, o que diz?

"Diz-nos que este grupo é mesmo assim. Este grupo tem uma alma muito grande. Amanhã, os que não jogaram hoje vão estar tristes mas sempre com uma alma enorme. Tem muito a ver com a proposta que entregamos ao jogadores, com a alma do grupo."

Confusão no relvado após o apito final

"Nada de extraordinário. Momentos de tensão porque o adversário tinha feito um golo que acabou por ser anulado. O futebol é um jogo feito de emoções, penso que não foi nada de extraordinário. Uma vez é o treinador adversário uma outra poderei ser eu", terminou