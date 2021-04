Vasco Seabra lamenta "entrada péssima" mas elogia reação: «Os melhores minutos dos últimos jogos»

O Moreirense perdeu por 3-2 na receção ao Tondela, numa partida na qual o ponto definitório do jogo acabou por ser o arranque da partida, com três golos de rajada dos beirões, que na ótica de Vasco Seabra resultaram de uma "entrada péssima" da sua equipa. Ainda assim, o técnico dos cónegos opta por enaltecer a reação a esse momento menos bem conseguido e assume que daí em diante a sua equipa mostrou a melhor cara.



"Foi uma entrada péssima da nossa parte. Não é habitual entrarmos com displicência. Estamos frustrados por causa disso, mas temos de valorizar os 78 minutos seguintes. Provavelmente, foram os melhores dos últimos jogos. O nosso volume de jogo permitiu reduzir para 3-2 e ainda ter duas oportunidades para chegar ao empate na primeira parte. No segundo tempo, construímos mais três situações claras e poderíamos ter sido ainda mais criadores para reentrar na luta pela vitória.

Quisemos acalmar os 10 minutos seguintes àqueles primeiros 12, que foram realmente muito maus. Equacionámos se deveríamos mexer, mas a equipa foi respondendo em termos individuais e coletivos e não sentimos essa necessidade de fazer trocas.

Os três golos sofridos não têm a ver com a organização coletiva, mas com momentos simples que podemos resolver de outra forma. Não esquecer que teremos oito jogos no espaço de um mês e essa batalha dura vai implicar que todos sejam necessários.

Acredito que a equipa está competitiva e competente e que dará uma boa resposta no próximo jogo. Temos um plantel equilibrado e este será o momento de os jogadores sentirem que, com jogos de quatro em quatro dias, temos de gerir o esforço deles.

A forma como trabalhamos todos os dias dá-nos a confiança de que vamos terminar bem e com um jogo apelativo, mas agressivo e intenso, tal como é nosso apanágio".