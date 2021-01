Vasco Seabra: «Não me parece positivo quebrar união e ligação nos festejos dos golos»

Vasco Seabra foi um dos oradores na FuteCOM, iniciativa que decorreu esta quinta-feira no Estádio Municipal de Leiria, patrocinada pela Liga,e na qual os convidados partilharam estratégias para lidar com os efeitos da Covid-19. O atual treinador do Moreirense começou por recordar os primeiros tempos da pandemia, quando ainda orientava o Mafra.





"Estava no Mafra quando rebentou o surto do Covid-19, a 2ª Liga acabou por não terminar. No Boavista, o início foi complicado, com jogadores já contratados e nas viagens ficaram infetados, o que atrasou a preparação e a chegada ao clube. Durante a época, 48 horas antes de cada jogo, éramos testados. No jogo de Faro, tivemos dois jogadores ausentes, depois tivemos mais 7 ou 8 casos, incluindo eu. Isto dificulta todos os ciclos de um plantel, há jogadores que estão e deixam de estar presentes, os ciclos de forma estão do avesso", afirmou o jovem treinador."No Moreirense, já tinha havido um surto no clube muito grande. O clube teve de parar, neste momento tenho muitos jogadores na fase dos três meses de imunidade em que, esperamos nós, não voltar a ter infeções. São situações muito difíceis. Só quando acontece um caso positivo é que traz intranquilidade no grupo de trabalho", assinalou."No início foi bastante complicado, senti isso. Tudo podia acontecer, o que podíamos fazer era estar um pouco mais distantes a nível físico. Procuramos não estar tão fechados, menos conversas no balneário e mais no relvado. O dia a dia no treino acaba por ser muito idêntico. Continuamos a fazer as conversas com os jogadores, claro, com todos os cuidados. A um jogador positivo tentamos que mantenha a atividade. É colocada uma bicicleta em casa, para poder cumprir exercícios próximos daquilo que estão habituados, entre alta e baixa intensidade. No início tivemos atletas muito tempo em casa, o que do ponto de vista emocional foi muito complicado, muitos deles em quartos de hotel fechados, sem janelas", referiu ainda Vasco Seabra.O técnico garante que fora das quatro linhas são tidos todos os cuidados, mas que durante o jogo os atleta pensam apenas na parte desportiva. "O jogador de futebol é muito especial, é um ser muito competitivo. Antes do apito inicial, quer ganhar, quer disputar cada lance com vontade de vencer, o que superioriza a qualquer outra questão. Os jogadores respeitam os distanciamentos, há sempre muitos cuidados que os jogadores têm respeitado, mas no relvado, em competição, que é um momento muito pouco propício a contágios, não param. Nos festejos dos golos, por exemplo, há união e ligação, não me parece que quebrar isso seja positivo. Sinto que os jogadores em competição isso nem lhes passa pela cabeça mas quando saem de jogo colocam a máscara, desinfetam-se. O momento de competição é especial. Quando vêm do aquecimento, já nada mais lhes passa pela cabeça", assume Vasco Seabra, que diz também ser agora mais contido nas indicações que dá durante o jogo."Tem sido difícil conter as palavras no relvado. Agora sem público, ouve-se tudo. Tento não ser tão mau quanto poderia ser. Até nas indicações que damos aos nossos jogadores, é mais difícil porque pode ser ouvido pelo adversário e torna-se mais fácil contrariar as mudanças", concluiu.