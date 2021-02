Vasco Seabra: «Não podemos dar um segundo ao adversário»

O Moreirense defronta o Famalicão amanhã, quinta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS e Vasco Seabra reconhece que será um "adversário difícil" aquele que a turma de Moreira de Cónegos vai ter pela frente.





O que esperar do jogo com o Famalicão, depois da derrota com o Sp. Braga? Quando as coisas não correm como pretendemos, o melhor para nós é voltar a jogar o mais cedo possível. É uma oportunidade para mostrar que aqueles 20 minutos não somos nós. Desde que chegamos, já tivemos bons momentos, que queremos prolongar. Queremos limpar aquela imagem com uma vitória, num jogo difícil. Queremos voltar a meter a raça e agressividade que nos caracterizam.





A entrada de um novo treinador traz sempre diferentes dinâmicas e formas de estar, assim como uma predisposição diferente na fase inicial. Vamos ter pela frente um adversário difícil. O valor de mercado do plantel mostra que é o sexto com mais valor da nossa Liga, com 52 milhões de euros de avaliação. Isso representa as dificuldades que vamos encontrar. É uma equipa com muitos reforços no mercado de Inverno, mas confiamos muito na nossa capacidade de entrega. Vamos estar preparados para o jogo e queremos regressar com os três pontos.É difícil, tanto a recuperação como a preparação. A verdade é que temos um plantel com mais jogadores, o que nos permite que possamos olhar para eles com a convicção de que são capazes. São 72 horas, toda a gente fez o máximo para que os nossos jogadores possam estar frescos no jogo.Não é o ideal jogar de 72 em 72 horas, acreditamos que as 96 possam ser o ideal para os jogadores terem uma recuperação perto do ideal do ponto de vista físico. Não vou estar a bater sobre coisas que estão resolvidas à partida. Quando houver reuniões em que os treinadores possam estar, estaremos lá para dar as nossas sugestões. Temos de fazer destas adversidades uma oportunidade para podermos ser melhores.Uma equipa como o Famalicão, que utilizou cerca de 40 jogadores, tem as dinâmicas encaixadas. Os jogadores que entram têm conhecimento do futebol português, conhecem ideias idênticas. São jogadores que com facilidade perceberão as ideias do treinador. Não será uma vantagem ou uma desvantagem para nós. Tenho é a certeza que vai ser um jogo difícil, contra uma boa equipa, com valia. Acreditamos também que os nossos jogadores serão capazes de disputar o jogo com vontade de o vencer.Temos 18 pontos e queremos somar, acrescentar pontos ao nosso pecúlio e ir cavando pontos para nos sentirmos confiantes e confortáveis. Cada jogo que temos representa uma batalha para amealhar pontos, que estão muito caros. Temos de dar tudo, não podemos dar um segundo ao adversário.Confiamos neles. Vão acrescentar ao plantel. O David estava parado há mais tempo, precisamos de dar tempo ao tempo para que estejam bem do ponto de vista físico. Os dois têm qualidade, mas precisamos que estejam bem fisicamente para que possamos dar rotatividade à equipa. Sentimos que estão cada vez mais próximos de poderem ser opções diretas para o 11 ou para entrarem no decorrer do jogo.