Vasco Seabra: «Não podemos entrar com falta de concentração, agressividade e coesão»

Vasco Seabra admitiu o mau início de jogo do Moreirense e considerou que esse factor contribuiu decisivamente para a pesada derrota na receção ao Sp. Braga.





"Entrámos como não somos. Os primeiros 20 minutos não existiram da nossa parte. Fomos amorfos e apáticos, não fomos pressionantes nem agressivos e isso dificultou de sobremaneira a nossa tarefa. O resultado acaba por ser demasiado volumoso para aquilo que aconteceu, mas é óbvio que é uma vitória justa do Sp. Braga. Aquilo que tem de ser retirado são aqueles 20 minutos. A nossa entrada não pode ser com falta de concentração, agressividade e coesão. Posteriormente, conseguimos equilibrar o jogo. Na segunda parte, tivemos uma reação de acordo com aquilo que somos, muito mais intensos e agressivos, a rodar a bola para atingir a baliza adversária. Tivemos oportunidades e diminuímos as chances contrárias", afirmou o treinador dos cónegos, em conferência de imprensa."Todos os dados que íamos sentindo da equipa eram de confiança apontavam para uma grande vontade de entrarmos pressionantes, fortes e coesos. Só que não conseguimos fazê-lo. Temos de conversar sobre isso internamente e corrigir aquilo que fizemos. Por vezes, pagamos caro para aprender. Queremos que isto fique marcado para nós, de forma a perceber que não podemos dar um segundo ao adversário em qualquer jogo", acrescentou Vasco Seabra."O mercado está a terminar e penso que não teremos novidades. Confiamos nos nossos jogadores e na nossa competitividade. Queremos ter o grupo todo disponível, porque teremos muitas semanas incompletas e precisamos de estar fortes e frescos."