Vasco Seabra: «Não queremos ficar preocupados com os pontos que vão ser necessários»

Vasco Seabra fez este domingo a antevisão do encontro com o Belenenses SAD (amanhã, às 20H15) e sublinha que o campeonato "vai ser uma luta muito dura até ao final"



O jogo com o Belenenses SAD: "Antes de mais, deixar uma mensagem de solidariedade e de condolências à família do Quintana. É um momento triste para todos. O futebol ficou mais pobre.





Relativamente ao jogo, é um adversário difícil, que não perde há quatro jogos, que tem a segunda melhor defesa da competição. Teremos de ser uma equipa paciente, séria e determinada para procurar desmontar a organização defensiva da Belenenses SAD. Temos de ser uma equipa agressiva no momento de transição. Sentimos que temos condições para disputar o jogo e sairmos vencedores"."Foi a ocasionalidade. Nos últimos oito jogos, desde que cá estou, só não pontuámos em dois. Em casa tivemos alguns momentos em que podíamos ter vencido. Não estamos obcecados com isso, queremos muito vencer em casa, fora ou pelo caminho… esta é a mentalidade desta equipa. Não temos conseguido vencer na nossa casa, mas a verdade é que sentimos essa confiança para conquistar os três pontos"."Era importante a equipa fazer um reset ao número de jogos que estava a ter para regressar com nova frescura e vivacidade. Não tivemos o resultado pretendido no último jogo, queríamos jogar o mais cedo possível, no mais curto espaço de tempo. Não foi possível, mas concentramo-nos em treinar de forma mais capaz porque tivemos mais tempo para trabalhar"."Emocionalmente sim, porque traz a possibilidade de vencer e o adversário não pontuar. O campeonato está competitivo, há muito tempo que não havia tão pouca distância entre o último classificado e o sétimo. Vai ser uma luta muito dura até ao final. Acreditamos no nosso grupo, naquilo que fazermos. É um jogo importante, mas que vale três pontos"."Mais do que ultrapassar a meta à frente, focamo-nos no que fazemos para atingi-la. Não temos meta pontual, isso é muito relativo. Houve anos em que eram 30 pontos, no ano passado foram necessários 34 ou 35. Queremos amealhar, crescer, ficar com capacidade de lutar sempre pelos três pontos. Se possível, queremos fazer 14 vitórias até ao final do campeonato. No final, iremos fazer as contas. Não queremos ficar preocupados com os pontos que vão ser necessários".