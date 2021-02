Vasco Seabra: «O Benfica está em crescendo mas nós também»

Após duas vitórias consecutivas o Moreirense quer dar continuidade ao bom momento na receção ao Benfica mas o técnico dos cónegos reconhece que a equipa terá de estar ao seu melhor nível para conseguir surpreender os encarnados





"É um jogo de motivação máxima, mas que estamos habituados a que a nossa motivação seja máxima. Sabemos que o será um adversário muito difícil, com um grande treinador, bem recheada individualmente. Só estando ao nosso melhor, com união, ambição e querer, a coesão que temos demonstrado ultimamente, é que podemos somar pontos. Vamos ter de vestir o fato de macaco, mas também queremos vestir o fato de gala. Queremos produzir o que nos é visível em termos ofensivos, mas sempre com exigência máxima do ponto de vista defensivo. É um excelente adversário, mas tem sempre a ver com o que podemos fazer como equipa", afirmou, Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 19.ª jornada da Liga NOS, agendado para as 20h15 de amanhã."Isso aconteceu num outro contexto, com outros jogadores, com outras formas de estar. Alteraram-se dinâmicas, mas o Benfica continua a ser muito forte e o Jorge Jesus um excelente treinador. O que me deixará satisfeito é que os meus jogadores fossem capazes de vencer o Benfica. A nossa intenção é essa. O que aconteceu ficou para trás. O Benfica está em crescendo mas nós também. Temos uma união muito grande, vamos a jogo com uma vontade muito grande de o ganharmos. Temos de estar no máximo da nossa capacidade para podermos ser competentes"."São duas vitórias fabulosas, mas não há tranquilidade neste campeonato. Temos um novo desafio, muitos pontos pela frente num campeonato extraordinariamente exigente. Não há espaço para relaxar ou estar tranquilo. Só estando no nosso máximo conseguimos ser competitivos"."Muito mais do que os sistemas que vamos utilizar, o importante é que a nossa equipa tem capacidade de alternar a forma de jogar de jogo para jogo. Temos de olhar para o adversário e perceber como o podemos pressionar e ferir mais. Mais do que o que vamos apresentar, a vantagem que temos é a dos nossos jogadores serem inteligentes e poderem procurar novas formas de serem fortes"."Tem mais processo com o treinador. A equipa vai estando mais tempo com o treinador, teve uma fase em que teve pouco tempo para trabalhar e isso atrasa o processo. O Moreirense teve esse problema, todos os clubes passam um pouco por esses problemas. O Benfica quer muito crescer na tabela, aproximar-se dos lugares de cima e sabe que não pode perder pontos. Muito mais do que o nosso adversário pode fazer, temos de pensar nas nossas forças. É um excelente adversário, em melhoria, mas também temos as nossas melhorias. Somos capazes de lutar e ser competitivos"."É um castigo que traz outras oportunidades para novos jogadores. Temos o Ibrahima, o Filipe Soares e o David Simão. São jogadores disponíveis, capazes de desempenhar a função. Temos de valorizar os que estão, que estão sempre em busca de uma oportunidade de provar que podem ajudar a equipa. Estas são as oportunidades e cada um tem de procurar aproveitá-las"."Cada jogo que passa é uma nova semana que aparece. As últimas semanas foram preenchidas de jogos, com menos tempo para passar informação muito mais do que os pontos que nos separam dos lugares de baixo, temos de avaliar a capacidade da equipa. Temos de ser uma equipa combativa, competitiva, encarar os jogos com vontade enorme de ganhar. Se abdicarmos de um segundo do jogo, já vamos estar a sofrer. Temos de ter em consideração a dificuldade da competição. Vai ser uma competição de luta até ao final. Temos de pensar que podemos continuar a crescer em número de pontos, a jogar bem e a ganhar para podermos valorizar activos."