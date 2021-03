Vasco Seabra: «O Paços foi letal na forma como fez os golos»

Vasco Seabra estava resignado no final do jogo com o Paços de Ferreira, que o Moreirense perdeu, por 3-0. O treinador diz que a equipa acusou alguma ansiedade e que o adversário foi "letal" no ataque.

Ansiedade

"Não entrámos mal no jogo, tivemos 10 minutos bons, divididos, e, depois, expusemo-nos num lance de bola direita. Ficámos ansiosos, o Paços ficou confortável e nós tivemos dois lances em que nos expusemos sem necessidade, e pagámos caro a fatura."



Letal

"O Paços foi letal na forma como fez os golos. Doeu, custou, estamos tristes como aconteceu, mas devemos valorizar a equipa na forma como nunca abandonou o jogo. Procurou competir, olhar de frente na segunda parte, conseguimos anular as transições do Paços e criar mais em termos ofensivos."

Defesa

"Este resultado teve que ver também com o facto de o Paços defender bem. Tem apenas sete pontos consentidos em casa, tem qualidade, mas penso que conseguimos na segunda parte construir diversas situações".