Vasco Seabra: «O que aconteceu hoje não era merecedor do que se passou»

Vasco Seabra lamentou a derrota sofrida já nos instantes finais em Braga, por 2-1, em jogo da penúltima jornada da Liga NOS.





"Penso que foi um bom jogo, duas boas equipas. O Sp. Braga passou várias momentos da época como a melhor equipa a jogar em Portugal. Tem proposta atractiva, com muita qualidade. Jogámos olhos nos olhos e não é por acaso que os nossos jogadores merecem o que está a acontecer, os pontos que temos não são por acaso. O que fizemos hoje foi merecedor de mais. O empate era justo. Seis oportunidades na primeira, na segunda mais equilibrado. O Sp. Braga posicionou-se com dois médios na segunda parte e na transição não fomos tão fluidos. Fizemos jogo completo, de alma, dedicação, capacidade para criar oportunidades. Satisfeito com os jogadores", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações aos microfones da Sport TV no final da partida."Não tenho isso perguntado ao staff. O que sempre dissemos é que jogaríamos jogo a jogo com ambição e vontade. Cada lugar que ficamos acima é importante para o clube e para a imagem dos jogadores. Merecem que olhem para eles, merecem ser valorizados. Queremos acabar da melhor maneira. O que aconteceu hoje não era merecedor do que se passou. A equipa merecia mais pontos mas acreditamos que vamos lutar para ganhar na última jornada", terminou.