Vasco Seabra: «O Vitória em três oportunidades marcou dois golos»

Vasco Seabra considerou que os dois golos que deram o triunfo (2-0) ao V. Guimarães sobre o Moreirense nasceram de erros dos seus jogadores, apontando ainda o dedo à forma como a equipa atuou nos instantes iniciais da partida.





"Nos primeiros 20 minutos, faltou essencialmente agressividade e intensidade para pressionar mais à frente. Apesar de tudo, os golos do V. Guimarães acabam por surgir de lances consentidos. Não ficamos satisfeitos quando os consentimos desta forma. Uma coisa é o adversário ter mérito no que faz, outra é consentirmos os golos. Depois disso, a nossa equipa lutou e procurou chegar-se à frente para vencer", apontou o treinador do conjunto de Moreira de Cónegos após o final da partida."Ainda na primeira parte, tivemos duas situações para marcar. Na segunda parte, apesar de o Vitória ter baixado no terreno, mostrámos que poderíamos ter feito golos. Se fizéssemos, reentraríamos no jogo e seria difícil para o Vitória. Conseguimos ser competitivos até ao final. Faltam quatro jogos. Não estamos satisfeitos com a entrada no jogo, mas temos de enaltecer a eficácia, porque o Vitória, em três oportunidades, marcou dois golos, e nós, em duas ou três oportunidades, não marcámos nenhum.""Se metemos outros jogadores [a titulares], é porque confiamos neles. O Abdu [Conté] e o Filipe [Soares] são jogadores importantes para a equipa, mas já tivemos outros jogos em que esses jogadores estavam em campo e não entrámos bem. Não tivemos a entrada coletiva desejada. Os jogadores que entraram a substituir estiveram bem.""Prometemos lutar por cada jogo com vontade de vencer. Estávamos em sétimo lugar pelo mérito e pelo compromisso dos jogadores. Este campeonato está muito difícil. Não sabemos quantos pontos serão necessários para a manutenção. Temos de ser combativos e melhorar este registo de entrada [nas partidas]. Se possível, queremos terminar os quatro jogos [que faltam] com quatro vitórias. É esse o objetivo", concluiu.