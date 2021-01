Vasco Seabra: «Orgulhosos pela raça e entrega dos jogadores»

O Moreirense foi esta terça-feira eliminado da Taça de Portugal, ao perder por 2-1 na receção ao Santa Clara. Na análise à partida, o técnico do conjunto de Moreira de Cónegos destacou a atitude dos seus jogadores mas admitiu que algumas decisões da arbitragem acabaram por ter influência no desfecho da eliminatória.





"Na primeira parte o jogo foi equilibrado, o Santa Clara apenas um pouco melhor numa ou noutra transição. Na segunda parte fomos avassaladores na forma como pressionamos, como estivemos grande parte do tempo no meio-campo contrário e pelas oportunidades criadas. Foi um jogo muito difícil, mas penso que o resultado é mentiroso", começou por referir Vasco Seabra, em conferência de imprensa."Um resultado que não engrandece a disputa do jogo. Houve situações que têm de ser faladas e revistas, não gostamos de falar de arbitragens, dos erros dos outros, mas temos de ficar frustrados porque superou-nos coisas que não deviam ter superado. Estamos orgulhosos pela raça e entrega demonstradas pelos nossos jogadores. O segundo golo é um lance que me parece claro. Já disse o que tinha a dizer, não vou escrutinar o trabalho do árbitro, compreendo que possa haver falhas. Não nos desculpamos nesse erro, sentimos antes o orgulho dos nossos jogadores se terem entregue e dignificarem o que é o Moreirense", analisou ainda o treinador dos cónegos."Cheguei ao balneário e vi os jogadores tristes com o resultado, porque eles querem muito vencer. Tenho a certeza que amanhã vão chegar ao treino com uma disponibilidade incrível para se focarem no jogo com o Nacional. Vamos querer vencer mais um adversário complicado. Sentimos confiança para fazer um campeonato sólido".