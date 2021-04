Vasco Seabra: «Para nós não existe conforto mas sim vontade de ganhar»

Vasco Seabra fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Tondela (sábado, 15h30) e sublinhou que a classificação que o Moreirense já atingiu não dá maior tranquilidade à equipa. "Para nós não existe conforto, mas sim vontade de ganhar", sublinhou.



Aliciante extra de subir pelo menos um lugar na classificação? "É um desafio importante para nós. Os pontos ficam ainda mais difíceis de conquistar a cada jornada que passa. Vamos ter um adversário difícil, que conquistou quatro pontos nos últimos dois jogos fora. Temos a ambição de olhar para o jogo com a vontade de o vencer, tem sido esse compromisso de vitória que nos trouxe até aqui. A nossa entrega e dedicação ao jogo permite-nos ser altamente competitivos"





"É uma equipa que iniciou mal o campeonato fora de casa, mas que foi crescendo no seu registo externo. A verdade é que vamos ter um adversário capaz de jogar de diferentes formas, com diferentes sistemas e dinâmicas. É uma equipa difícil de contrariar. Vamos ter de estar no nosso melhor para podermos ser competitivos e vencer. Muito mais do que ficou para trás, são as indicações de que temos pela frente um adversário que nos exige o máximo"."Para nós não existe conforto, mas sim vontade de ganhar. A cada jogo que passa queremos consolidar, construir e ser uma equipa mais dominadora no processo ofensivo e defensivo. Acreditamos que vamos fazer um bom jogo. Serão oito jogos num curto espaço de tempo e precisamos de uma entrega máxima"."Efetivamente, não. Tenho a certeza que vou ter sempre jogadores competitivos. Este compromisso demonstra-nos que vamos olhar para todos os jogos com vontade de os ganhar. O lugar em que estamos foi conquistado pelo grupo de trabalho, foi conquistado de forma meritória. Queremos ser competitivos, olhar sempre para cima. No final, queremos estar orgulhosos pelo que fizemos, mas também alegres por jogar livres".