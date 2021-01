Vasco Seabra: «Podemos ser competitivos e bater-nos em qualquer jogo para ganhar»

Vasco Seabra destacou a qualidade dos jogadores do Moreirense após o empate (2-2) na receção ao Vitória de Guimarães, a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, afirmando que apesar dos bons momentos que a equipa teve no encontro, o resultado acaba por ser "justo".





"O resultado é justo. Nos primeiros 20/25 minutos, tivemos uma entrada muito forte, com personalidade, a encontrar os espaços que queríamos explorar. Antes do empate do Vitória, poderíamos ter tido mais discernimento em algumas transições atacantes. Com mais algum critério, poderíamos ter criado oportunidades para o 2-0", começou por dizer o técnico dos cónegos na conferência de imprensa."[O Vitória] é um adversário que, fora de casa, tem feito muitos pontos [14] e que só tinha sofrido um golo. Nós marcámos dois. Os jogadores bateram-se como equipa. Nuns momentos, estiveram melhor. Noutros, nem tanto.""Fizemos uma pressão capaz [no meio-campo]. Conseguimos identificar os momentos em que o Vitória estava a conseguir construir e ganhámos algumas bolas para sair com qualidade para a frente. A equipa tem alma. Podemos ser competitivos e bater-nos em qualquer jogo para ganhar.""Estou satisfeito com os jogadores. Eles ouvem cada palavra que digo nos treinos. A equipa teve dois bons treinadores [Ricardo Soares e César Peixoto] antes de mim. Há ideias diferentes para o futebol, mas já havia conteúdo. Agora, vamos tentar dar um pouco mais do nosso cunho [à equipa]. Queremos maximizar as capacidades que vemos neles", concluiu.