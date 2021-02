Vasco Seabra: «Pontuámos, podíamos ter vencido, mas temos os pés bem assentes no chão»

O Moreirense empatou (1-1) na receção ao Benfica, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os golos foram apontados todos durante a primeira parte.

No final da partida, Vasco Seabra afirmou que a sua equipa esteve melhor na segunda parte da partida, após ter corrigido alguns erros que foram cometidos durante a primeira metade, sublinhando que o resultado poderia ter mesmo caído para o Moreirense nos últimos instantes do jogo.

"Procuramos condicionar o jogo. Penso que tivemos a serenidade suficiente para conseguirmos pressionar a equipa do Benfica e conseguimos corrigir alguns erros da primeira para a segunda parte. Fomos equilibrando cada vez mais o jogo. Dominámos o jogo em termos de controlo de espaço. O Benfica esteve mais bola, é verdade mas também é normal. No final, penso que podia ter caído para o nosso lado pela união e determinação da equipa", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações à Sport TV.

"Cada vez sentíamos que o Benfica estava mais intranquilo e procurámos acrescentar jogadores que nos dessem qualidade com bola no último terço. As alterações foram feitas para estarmos mais frescos na transição. Pontuamos, podíamos ter vencido, mas temos os pés bem assentes no chão. É um campeonato que vai exigir muito pontos."

"Os treinadores querem sempre mais. Hoje é dia de descansar e amanhã já estaremos a preparar para o próximo jogo. Temos um grupo de campeões e sabemos que não podemos relaxar. Há muito campeonato para percorrer."

"Acreditamos no trabalho dos nossos jogadores e que conseguimos ser competitivos e combativos para depois sermos letais na frente. Esse registo é positivo para nós e queremos continuar a tirar proveito dele", terminou.