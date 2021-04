Vasco Seabra: «Queremos sempre subir degraus e não queremos que ninguém nos apanhe»

Vasco Seabra fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o V. Guimarães (amanhã, 17 horas), sublinhando as dificuldades que espera encontrar no encontro. Ainda assim, o treinador do Moreirense diz tre a equipa preparada "para tudo aquilo que vai acontecer, mesmo sabendo que há novidades que o jogo nos traz".



O dérbi com o Vitória que pode valer o 6.º lugar: "Um jogo difícil porque o Vitória é sempre o Vitória. É um dérbi sem adeptos, é pena porque traduziria mais emoção. Não acredito em fases boas ou más, é um adversário com qualidade, que luta pelas competições europeias e quer virar o momento de derrota no último jogo. Temos de estar no nosso limite depois de um jogo desgastante. Temos de entrar com determinação máxima para conseguir uma vitória".





"A forma de jogar mudou. A disposição dos jogadores mudou e tem as nuances que o Bino procura. Estamos preparados para tudo aquilo que vai acontecer, mesmo sabendo que há novidades que o jogo nos traz. A nossa equipa tem conhecimento do jogo, tem capacidade para dentro do jogo se readaptar a situações que possam estar a surgir. Vamos confiantes e serenos, sabendo que temos de estar no limite da intensidade e agressividade"."Não é nada que nos preocupe. O que nos preocupa é o nosso discurso, interno e externo. Existe uma proposta cabal, jogar todos os jogos com vontade de os vencer. Este jogo é o mais importante de todos porque é o próximo. Temos vindo a criar desempenhos positivos, mas queremos melhorar ainda mais"."Queremos sempre subir degraus, não queremos que ninguém nos apanhe e subir um degrau. Este jogo pode dar-nos isso. Mais do que o lugar, queremos lutar pelas vitórias, para no final fazermos as contas. Esse é o nosso desafio e a nossa proposta. Queremos ser competentes e altamente competitivos"."Acredito que a nossa equipa consegue recuperar. O plantel tem capacidade para unir essas forças e superar os momentos de cansaço que possamos ter. O que queremos é jogar, a vertente do jogo leva-nos para os níveis que queremos ter. Os jogadores estão preparados para serem aposta, quem aparece é por meritocracia. Vamos ter uma equipa fresca, com uma determinação grande para superar alguma fadiga que possa aparecer"."Tivemos três centrais no jogo com o FC Porto. Em alguns momentos defendemos a cinco com o Walterson. O Ferraresi tinha capacidade para se poder envolver no lado direito. Temos essa capacidade de alternância durante o jogo. Queremos ser o mais imprevisíveis possível para o adversário"."É um motivo de orgulho o que temos vindo a fazer. Mas, faz mais sentido fazer o balanço quando tivermos completado os 34 jogos".