Vasco Seabra: «Sp. Braga é uma das equipas que melhor futebol praticou durante a época»

Vasco Seabra anteviu um jogo difícil frente ao Sp. Braga, que, segundo ele, é "uma das equipas que melhor futebol praticou durante a época". O treinador do Moreirense lembrou ainda o encontro da primeira volta, no qual os arsenalistas golearam por 4-0 e prometeu lutar pelos três pontos.





Primeiro, quero dar os parabéns ao novo campeão nacional, o Sporting, e ao Estoril, que confirmou o regresso à Liga NOS e se sagrou campeão. Relativamente ao jogo, é um adversário difícil, deixo de lado o momento menos bom, porque me parece ilusório, é uma das equipas que melhor futebol praticou durante a época, pelo que é um jogo extremamente difícil para nós. É o adversário que nos impôs a derrota mais dura, temos vontade de lutar para que isso não aconteça de novo. Temos mais seis pontos em disputa, temos muita vontade de os conquistar. Vamos lutar por eles até à exaustão, é esse o compromisso da equipa"."Todo o campeonato tivemos um discurso interno e externo, bateu sempre igual, sem rodeios. Procuramos ser competitivos, valorizar os jogadores, jogar um futebol agradável. Garantimos a marca dos 40 pontos e a manutenção, isso é o nosso campeonato, é sermos campeões à nossa maneira. Temos uma ambição muito grande de ir a Braga fazer um bom jogo, lutar pelos três pontos. As equipas estão muito misturadas, por isso temos de continuar focados em nós, controlar as nossas ambições, para que possamos ser exigentes. Queremos ficar o mais acima possível"."Muito mais do que a competição que vai ter a seguir, sabemos que é um adversário muito competitivo. É um campo tradicionalmente difícil para o Moreirense, mas queremos lutar pelos três pontos"."Acredito que a nossa equipa é muito competitiva por ela mesmo. Independentemente dos objectivos estarem concretizados, vejo que o grupo em uma ambição de chegar aos 43 pontos. Jogar com mais tranquilidade é um chavão, gostamos da pressão do jogo, queremos ser competitivos. Sabemos que vamos ter de estar num nível muito alto para sermos exigentes connosco, passando também essa exigência para o adversário"."Gostamos sempre de fazer mais, de construir mais. Estamos satisfeitos com o que temos vindo a fazer, com a promoção dos jogadores. Temos 40 pontos, estamos satisfeitos com o que fizemos, mas ao mesmo tempo insatisfeitos porque queremos somar mais seis pontos"."Tem a ver com essa exigência interna. Senti que o grupo é uma família, tem uma dedicação gigante, dentro daquele balneário respira-se para tentar ganhar. Isso é passado pela energia dos capitães, do grupo. Não há um único momento de facilitismo. As coisas podem não correr bem num jogo, mas no treino seguinte os jogadores vão estar focados. O maior segredo é ter um grupo competitivo, o passar dessa mensagem é importante".