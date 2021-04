Vasco Seabra: «Sporting tem uma dinâmica muito própria»

Vasco Seabra, treinador do Moreirense, fez este domingo a antevisão à receção ao Sporting, da 25.ª jornada da Liga NOS, agendada para amanhã (21 horas). O técnico dos cónegos espera poder contariar o favoritismo e a qualidade dos leões.



"O Sporting tem uma dinâmica muito própria, no último jogo já com algumas diferenças. É uma equipa que tem um processo muito consolidado, o que vamos procurar é estar no nosso melhor para travar os melhores momentos do Sporting e tentar explorar e contrariar outros momentos. Queremos valorizar o que somos enquanto equipa. Temos de ser capazes de ter empenho", referiu Vasco Seabra, em conferência de imprensa.





O técnico acredita que a paragem do campeonato foi benéfica para a equipa. "Olhamos é para a possibilidade de defrontar uma equipa que tem zero derrotas. Isso já diz da dificuldade que o jogo traduz. É o líder do campeonato, com muitos pontos de avanço sobre os restantes. Não vejo isso como vantagem ou desvantagem, porque há dinâmicas enraizadas na equipa do Sporting. Para nós, a paragem foi importante para consolidar dinâmicas. Sentimos que estamos preparados. É um jogo em que temos de nos superar para no final estarmos contentes com o que podemos conquistar", justificou."Quisemos crescer ao nível do conhecimento colectivo, das dinâmicas que queremos acrescentar para ficarmos mais fortes do ponto de vista defensivo e ofensivo. Tivemos tempo para poder respirar, para a equipa se sentir confiante sobre aquilo que é capaz de fazer.""Esperamos que assim seja. O nosso campo tem umas dimensões um pouco, nada reduzidas, mas mais importante do que as dimensões do campo é a forma como conseguimos controlar a nossa dimensão defensiva. A importância do adversário não ter o campo aberto para jogar para a frente, implica que tenhamos agressividade. Temos de ser uma equipa pró-activa, que quer ferir o adversário. Temos de olhar para o jogo com vontade de o vencermos.""Vamos defrontar uma equipa que nunca desiste. É um fato que é notório no Sporting. Mas, também temos a convicção que o nosso grupo é assim, nunca desiste. Temos um espírito de equipa muito grande. O Sporting é forte nesse momento, mas também somos fortes na forma como nos batemos em todos os desafios e como nunca baixamos os braços.""Estamos confiantes. Não vivemos obcecados pela vitória aparecer em casa. Temos a vantagem de que só perdemos um jogo, é difícil ganharem-nos cá. Naturalmente, queremos muito vencer e este é o próximo jogo. Queremos conseguir vencer em nossa casa com alma e dedicação. Esperamos que seja neste jogo, precisamos de ter uma entrega máxima para somar os três pontos.""Ansiedade e pressão todos temos em função dos nossos campeonatos. Cada um de nós quer ser campeão à sua maneira. As equipas, quando jogam para ganhar estão preparadas para lidar com essa pressão, mas penso que tem mais a ver com a vontade de conquistar as coisas. Não vejo isso como um fator negativo ou positivo. É a fase final da época, que é muito importante. Temos 10 jogos pela frente e queremos conquistar muitos pontos, desejamos conquistar a manutenção o mais rapidamente possível. Queremos ser campeões à nossa maneira, que é conquistar todos os pontos que conseguirmos.""É importante perceber que quem nos analisa vê que somos competentes a jogar de diferentes formas. Queremos controlar a profundidade e o espaço por dentro, assim como a primeira fase de construção do Sporting. Com bola, queremos sair das zonas de pressão e atacar perto do último terço. Vai ser um jogo competitivo."